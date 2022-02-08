Минздрав: требований к уровню антител для получения QR-кода нет

Для получения сертификата о перенесенном Covid-19 достаточно будет лишь факта наличия антител в организме.

Об этом вечером, 8 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава.

Так, требований к показателям антител к ковиду для получения QR-кода нет. Достаточно будет подтвердить, что антитела есть.

Требований к уровню антител не устанавливается — достаточно их наличие в организме, — сообщили в ведомстве.

Напомним, о новом способе получить сертификат с 21 февраля стало известно ранее.