У жителей Петербурга появилась возможность вызвать врача или открыть больничный через Telegram

Автор: Сергей Агутин
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Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга запустил чат-бота, с помощью которого жители города смогут вызвать врача, открыть или закрыть больничный лист. 

Звонок в службу 122 не требуется. Чат-бот функционирует в Telegram.

Общение с программой интуитивно понятно и осуществляется в формате вопрос-ответ. Один вопрос решается в среднем за три минуты.

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30.11.2021 2279
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