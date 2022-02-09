У жителей Петербурга появилась возможность вызвать врача или открыть больничный через Telegram

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга запустил чат-бота, с помощью которого жители города смогут вызвать врача, открыть или закрыть больничный лист.

Звонок в службу 122 не требуется. Чат-бот функционирует в Telegram.

Общение с программой интуитивно понятно и осуществляется в формате вопрос-ответ. Один вопрос решается в среднем за три минуты.