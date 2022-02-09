Полиция нашла человека, который 30 лет назад изнасиловал и ограбил женщину в Петербурге

По информации ivbg.ru, 8 февраля 2022 года в доме на Баррикадной улице в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании и грабеже 31-летней женщины 28 сентября 1992 года.

Подозреваемый 1977 года рождения позже был отпущен под подписку о невыезде. Установлено, что в 2017 году он был судим за кражу с незаконным проникновением в помещение.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Ленинградской области поймали мужчину в международном розыске, изнасиловавшего свою 16-летнюю дочь.