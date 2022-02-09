Директор УК напал на следователя во время обыска в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 8 февраля в помещении управляющей компании на улице Михайлова, 8, генеральный директор ООО «Релакс» напал на следователя следственного отдела по Выборгскому району.  

Во время обыска мужчина отобрал у лейтенанта юстиции очки и два изымаемых мобильных телефона, после чего оттолкнул. В результате толчка следователь ударился головой об стену.

Телефоны изымались для приобщения к делу о причинении смерти по неосторожности. Директор ООО «Релакс» находится под стражей.

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09.02.2022 177
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