Директор УК напал на следователя во время обыска в Петербурге

По информации ivbg.ru, 8 февраля в помещении управляющей компании на улице Михайлова, 8, генеральный директор ООО «Релакс» напал на следователя следственного отдела по Выборгскому району.

Во время обыска мужчина отобрал у лейтенанта юстиции очки и два изымаемых мобильных телефона, после чего оттолкнул. В результате толчка следователь ударился головой об стену.

Телефоны изымались для приобщения к делу о причинении смерти по неосторожности. Директор ООО «Релакс» находится под стражей.