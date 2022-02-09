Директор УК напал на следователя во время обыска в Петербурге

По информации ivbg.ru, 8 февраля в помещении управляющей компании на улице Михайлова, 8, генеральный директор ООО «Релакс» напал на следователя следственного отдела по Выборгскому району.
Во время обыска мужчина отобрал у лейтенанта юстиции очки и два изымаемых мобильных телефона, после чего оттолкнул. В результате толчка следователь ударился головой об стену.
Телефоны изымались для приобщения к делу о причинении смерти по неосторожности. Директор ООО «Релакс» находится под стражей.
Вам будет интересно
Как сообщал ivbg.ru, обыски по более чем 60 адресам прошли 8 февраля в Санкт-Петербурге из-за ненадлежащей уборки снега. Были задействованы около 200...
09.02.2022 177