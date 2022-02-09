В Петербурге прошли первые задержанные из-за уборки снега

Как сообщал ivbg.ru, обыски по более чем 60 адресам прошли 8 февраля в Санкт-Петербурге из-за ненадлежащей уборки снега. Были задействованы около 200 сотрудников полиции и СОБР.

Возбуждены уголовные дела о хищениях бюджетных средств организациями, участвующими в уборке города от снега. Задержаны шесть человек – представители субподрядчика и субсубподрядчика одного из дорожных предприятий Санкт-Петербурга.

В частности, 8 февраля обыски проводились в ГУДП «Центр», которому поручили уборку на Васильевском острове. Следствие полагает, что один из их подрядчиков освоил бюджетные деньги, но к уборке снега не приступал, потому что не имеет работников и техники.