Более 4 тысяч предпринимателей Ленобласти уже оформили паспорта covid безопасности

С паспортом коллективного иммунитета к COVID-19 бизнес может работать с минимальными ограничениями.

На сегодняшний день в регионе оформлено 4397 паспортов, большая часть из которых – 1818 штук или 41,3% – выданы предприятиям в сфере торговли. Больше всего паспортов коллективного иммунитета оформлено в Выборгском районе – 603, а также во Всеволожском и Гатчинском районах – 596 и 517, соответственно. Меньше всего в Волосовском (16), Кингисеппском (58) и Лодейнопольском (78) районах.

Напомним, что в соответствии с постановлением правительства Ленобласти, которое вступило в силу 1 июля, паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 рекомендовано оформлять всем организациям, осуществляющим деятельность на территории Ленобласти, в том числе пассажирские перевозки и курьерскую доставку.

Для оформления «паспортов» достаточно предоставить в районную администрацию документы о количестве вакцинированных, переболевших, имеющих антитела к коронавирусу или медотвод от прививок сотрудников. При этом количество таких сотрудников должно быть не менее 80%. Выдается готовый документ в течение трех дней. Форму паспорта можно заполнить или скачать на сайте 813.ru