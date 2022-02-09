Дрозденко: по качеству оснащения детских садов Ленобласть — лучшая на Северо-Западе

В детсадах Ленобласти самое большое количество игрушек на СЗФО, на что обратил внимание губернатор Ленинградской области.

«Мы в своё время приняли решение увеличить норматив наполнения игрушками образовательных учреждений в два раза, в то время как другие регионы его снизили, и я вижу, мы это сделали не зря. Сегодня по качеству оснащения детских садов Ленинградская область ― лучшая на Северо-Западе, а может быть и в России. Это отмечают и эксперты, и родители ребят, которые в этом году пошли в новый садик в Тосно», ― сказал Александр Дрозденко.

Об этом глава Ленобласти рассказал во время своего визита в новый детский сад на проспекте Ленина в Тосно.

Всего в 2021 году в Ленобласти ввели в эксплуатацию 12 детских садов на 1885 мест. В 2022 ко вводу запланированы шесть дошкольных учреждений. Одно из них уже ввели в этом году в Кудрово.

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.