Ожидается, что третий сезон «Мандалорца» стартует в конце года

Продолжение может появиться в конце 2021 года.
Студия Disney все еще не объявила официальную дату релиза третьего сезона «Мандалорца», потому у разных СМИ появляются свои предположения. Так, сообщается, что премьера сериала состоится в конце 2022 года.
Предполагают, что один из самых популярных проектов по вселенной «Звездных войн» выйдет в канун Рождества. Однако, кинокомпании Disney и Lucasfilm эту информацию не подтвердили.
Последняя серия второго сезона «Мандалорца» вышла в декабре 2020 года. Съемочный процесс стартовал в октябре прошлого года. До сих пор нет никаких подробностей связанных с сюжетом. Даже неизвестна предполагаемая дата выхода первого трейлера.
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01.02.2022 777