ЛГБТ-активистка из Австралии пытается забрать свою дочь у бывшего мужа россиянина через суд в Петербурге

У необычной истории интернационального брака появилось продолжение. Гражданка Австралии, поменявшая ориентацию, требует экс-мужа вернуть ей дочь. На данный момент девочка живет с отцом в Выборгском районе Ленобласти.

Как стало известно 78.ru, 9 февраля в Петербурге состоялось первое судебное заседание по необычному прецеденту. Жительница Австралии требует принудительного возвращения ее 8-летней дочери, которую забрал отец в Россию.

В 2017 году мужчина, проживавший в Мельбурне (Австралия), узнал, что его супруга сторонница ЛГБТ и завела себе на стороне девушку. В итоге брак распался, а их совместный ребенок остался с материю. Позже женщина съехалась со своей возлюбленной.

Отец девочки рассказал, что его бывшая жена не уделяла должного внимания ребенку и он решил забрать дочь в Россию перед пандемией коронавируса. С тех пор отец с дочерью проживают в Ленинградской области.

Как накануне признался мужчина, он был сильно удивлен попыткам экс-супруги вернуть их совместного ребенка. По его словам, ребенок не хочет возвращаться в Австралию после «некоторых вещей, о которых она рассказала» отцу.

Вероятно, мужчина имеет ввиду недавний инцидент, о котором мы писали. Дело в том, что 9 января 2022 года выборгский отдел Следственного Комитета Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении 29-летней гражданки Австралии. Ей вменяют «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Как утверждает адвокат вернувшегося с дочкой мужчины, шансов у ее матери вернуть чадо нет ни юридических, ни моральных. Следующее заседание суда по данному делу пройдет 21 февраля.