Более 800 тонн индийского риса не пропустили в Ленобласть

Автор: Гузель Галимова
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В морском порту Петербурга остановили крупную партию риса, которая направлялась в Ленобласть.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, 810 тонн длиннозерного риса отправила индийская фирма в адрес оптовой компании из Ломоносовского района Ленобласти. Во время проверки выяснилось, что протокол испытаний к декларации был выдан неаттестованной в национальной системе лабораторией. К тому же не подтверждено фактическое местонахождение организации по указанным в документах адресам.

Ввоз партии риса в Ленобласть был запрещен.

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08.02.2022 185
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