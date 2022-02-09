Более 800 тонн индийского риса не пропустили в Ленобласть

В морском порту Петербурга остановили крупную партию риса, которая направлялась в Ленобласть.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, 810 тонн длиннозерного риса отправила индийская фирма в адрес оптовой компании из Ломоносовского района Ленобласти. Во время проверки выяснилось, что протокол испытаний к декларации был выдан неаттестованной в национальной системе лабораторией. К тому же не подтверждено фактическое местонахождение организации по указанным в документах адресам.

Ввоз партии риса в Ленобласть был запрещен.