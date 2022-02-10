Идет на рекорд: в Киришах в 13-й раз задержали одно и того же рецидивиста

По информации ivbg.ru, 9 февраля в Киришах задержан 41-летний Вадим Мамедов. Во-первых, он находится в двух федеральных розысках. Во-вторых, его задержали уже 13-й раз.

Его даже в суд не повезут, у него заочный арест.

Вадим Мамедов имеет 10 судимостей по статьям о кражах и грабежах, два уголовных дела за кражу и побег с места ДТП, за которые был объявлен в розыск. И все это в Киришах и Киришском районе Ленинградской области.