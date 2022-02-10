Филолог Осадчий: Термин «QR-код» можно заменить на «графический код»

Автор: Александр Селиванов
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Далеко не все граждане нашей страны понимают необходимость предъявления QR-кодов о вакцинации в общественных местах. Чтобы решить данную проблему, необходимо сменить название термина, заявил проректор по науке Госинститута русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий.

По словам профессора, в период эпидемии непонятные термины усиливают недовольство россиян. Англоязычную аббревиатуру лучше заменить на словосочетание «графический код». Такой вариант был бы понятен всем с точки зрения словообразования, сообщает радио Sputnik.

Осадчий добавил, что в Институте Пушкина используют понятие «графический код». Руководство учреждения рекомендует его всем, кто хочет снизить негатив по отношению к ограничениям.

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08.02.2022 167
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