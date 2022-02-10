Tesla отзывает более полумиллиона автомобилей

Производитель отзовет 578,6 тысяч машин из-за проблем со звуковой системой.
Об этом 10 февраля стало известно РИА Новости со ссылкой на Национальное управление безопасности движения на трассах США.
Больше полумиллиона автомобилей типа Model S и Model X и Model Y 2020-2022 годов выпуска, Model 3 2017-2022 годов выпуска вернутся на доработку.
Функция Boombox позволяет воспроизводить звук через внешний динамик во время движения автомобиля и может заглушать звуки системы предупреждения о пешеходах, — уточняют в Tesla.
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09.02.2022 92