Tesla отзывает более полумиллиона автомобилей

Производитель отзовет 578,6 тысяч машин из-за проблем со звуковой системой.

Об этом 10 февраля стало известно РИА Новости со ссылкой на Национальное управление безопасности движения на трассах США.

Больше полумиллиона автомобилей типа Model S и Model X и Model Y 2020-2022 годов выпуска, Model 3 2017-2022 годов выпуска вернутся на доработку.

Функция Boombox позволяет воспроизводить звук через внешний динамик во время движения автомобиля и может заглушать звуки системы предупреждения о пешеходах, — уточняют в Tesla.