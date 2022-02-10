На стройплощадке в Усть-Луге поэтапно вводят медпункты

Для удобства строителей на площадке организовано круглосуточное медицинское сопровождение.

Генеральный директор компании «РусГазДобыча» Константин Махов рассказал, что в периметре площадки создается своя сеть обсерваторов для вновь прибывших работников, один из которых уже находится в рабочем состоянии и готов принимать граждан в случае необходимости. Все прибывающие на стройку рабочие проходят ПЦР-тестирование, а иностранные сотрудники еще садятся 14-дневный карантин. При заселении в вахтовый городок требуется QR-код.

«Полноценная медицинская инфраструктура – важная и необходимая часть столь масштабных проектов. От того, как соблюдаются «антиковидные» меры безопасности, ведется охрана здоровья сотрудников, зависит эффективность работы предприятия», ― прокомментировал зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

В настоящее время к строительству объектов проекта КПЭГ привлечено более четырех тысяч человек и почти одна тысяча единиц техники.

Отметим, что газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге, строительство которого началось в 2021 году, станет самым мощным по объему переработки газа предприятием в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы. Комплекс будет ежегодно перерабатывать 45 млрд м³ газа, производить 13 млн тонн СПГ, а также этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ).