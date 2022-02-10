ЛДПР: Жириновский пришел в себя и уже читает прессу

Во фракции ЛДПР опровергли информацию о критическом состоянии их лидера Владимира Жириновского.

Как передает РИА Новости в четверг, 10 февраля, глава либерал-демократов Владимир Жириновский изучает прессу, а поручения дает по телефону. В партии заявили, что скоро политик вернется к работе.

Жириновский ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону. Скоро он вернется к полноценной, активной работе. И мы рассчитываем, что это произойдет уже в ближайшее время, — сообщили соратники Жириновского.

О госпитализации Владимира Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что у него обнаружили коронавирус. Позже стала появляться противоречивая информация о состоянии политика.