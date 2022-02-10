Получить QR-код о перенесенном заболевании можно будет по экспресс-тесту

Сдавшие положительный ковид-тест россияне получат сертификат переболевших. Но анализ должен провести медицинский работник. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он подтвердил сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, объявившего о том, что для постановки диагноза теперь достаточно положительного результаты экспресс-теста. Подтверждать его исследованием методом ПЦР больше не придется.

— Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае, если экспресс-тестирование проведено медицинским работником, — сказал Кузнецов.

Если экспресс-тест был сделан дома, гражданину следует обратиться на горячую линию «112» или в кол-центр поликлиники. К нему могут отправить медработника для подтверждения диагноза.