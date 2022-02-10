Премьера шоу состоится 2 сентября 2022 года.

В Сети появились первые кадры грядущего сериала «Властелин колец: Кольца власти» по легендарной вселенной Джона Толкина.

Премьера шоу состоится 2 сентября 2022 года на стрим-сервисе Amazon Prime Video. Дебютный трейлер должны показать в рамках Супербоула 14 февраля.

На кадры попали различные персонажи. Благодаря им можно понять примерную атмосферу сериала и посмотреть на образы героев. На фото можно заметить эльфов, гномов, людей и других магических существа.

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Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» развернётся за тысячи лет до событий «Властелина колец» и «Хоббита». Он расскажет о 19 таинственных артефактах, которые выковали эльфы во Второй эпохе Средиземья.