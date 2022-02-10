12-метровая железная конструкция едва не придавила рабочего на заводе в Петербурге — фото

На Балтийском заводе на водитель погрузчика свалилась многотонная железная створка ворот. Рабочий чудом остался жив, но получил серьезные травмы.
По информации ivbg.ru, в четверг, 10 февраля на предприятии произошел несчастный случай. При транспортировке свалилась 12-метровая створка ворот на вилочный погрузчик, где находился мужчина.
Как сообщил очевидец, «карщик» выжил чудом, однако получил травмы кистей рук и глаз. Спасло рабочего, что он находился в каске.
…это голову ему и спасло, а её зажало там конкретно. Мужчина вроде не сломал ничего. Ему руки рассекло, куча ран — резаные и огромная шишка над левым глазом. С его слов (пострадавшего) глазом видел, сам глаз вроде цел, — поделился другой рабочий этого завода.
Также свидетель случившегося уточнил, что ворота перед ЧП ремонтировали. По крайней мере, стояла техника для их ремонта, но опасную зону от возможного падения не огородили.
Вам будет интересно
Несчастный случай с домохозяйкой произошел днем, 10 февраля. Подробности случившегося рассказали в паблике Пожарно-спасательная служба МО Агалатовское 10 февраля. Спасателей пострадавшая смогла вызвать...
10.02.2022 37