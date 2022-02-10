12-метровая железная конструкция едва не придавила рабочего на заводе в Петербурге — фото

На Балтийском заводе на водитель погрузчика свалилась многотонная железная створка ворот. Рабочий чудом остался жив, но получил серьезные травмы.

По информации ivbg.ru, в четверг, 10 февраля на предприятии произошел несчастный случай. При транспортировке свалилась 12-метровая створка ворот на вилочный погрузчик, где находился мужчина.

Как сообщил очевидец, «карщик» выжил чудом, однако получил травмы кистей рук и глаз. Спасло рабочего, что он находился в каске.

…это голову ему и спасло, а её зажало там конкретно. Мужчина вроде не сломал ничего. Ему руки рассекло, куча ран — резаные и огромная шишка над левым глазом. С его слов (пострадавшего) глазом видел, сам глаз вроде цел, — поделился другой рабочий этого завода.

Также свидетель случившегося уточнил, что ворота перед ЧП ремонтировали. По крайней мере, стояла техника для их ремонта, но опасную зону от возможного падения не огородили.