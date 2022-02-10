Умер французский ученый Люк Монтанье, открывший ВИЧ

В возрасте 89 лет скончался нобелевский лауреат Люк Монтанье, открывший вирус иммунодефицита человека.

Вирусолог умер 10 февраля, в Париже.

Le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine 2008, s’est éteint paisiblement le 8 février 2022 en présence de ses enfants.

18 août 1932 — 8 février 2022 Paix à l’âme de ce grand homme pic.twitter.com/lNMhvg5FSB — FranceSoir (@france_soir) February 9, 2022

В 2008 году ученый вместе с вирусологом Франсуазой Барре-Синусси получили Нобелевскую премию за открытие вируса иммунодефицита человека, которое было сделано еще в 1983 году.