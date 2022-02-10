Умер французский ученый Люк Монтанье, открывший ВИЧ

Автор: Анастасия Щербакова
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В возрасте 89 лет скончался нобелевский лауреат Люк Монтанье, открывший вирус иммунодефицита человека.

Вирусолог умер 10 февраля, в Париже.

В 2008 году ученый вместе с вирусологом Франсуазой Барре-Синусси получили Нобелевскую премию за открытие вируса иммунодефицита человека, которое было сделано еще в 1983 году.

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