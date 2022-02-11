В Ленобласти с начала пандемии составили более 17 тысяч протоколов за covid-нарушения

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области ежедневно проверяют соблюдения ограничительных мероприятий для нераспространения COVID-19.

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Фото: комитет ЛО по транспорту

С начала пандемии органы исполнительной власти, полиция и местное самоуправление составили более 17,5 тысячи протоколов о соответствующих нарушениях.

К ежедневным проверкам привлекаются 37 органов региональной исполнительной власти, Роспотребнадзор, полицейские, росгвардейцы и дружинники. Проверяют в организациях дезинфекцию, средства индивидуальной защиты и исполнение других санитарно-противоэпидемических мер.

Пока одни организации штрафуют за несоблюдение правил, в РЖД даже усилили санитарно-противоэпидемические меры в пассажирских электропоездах между Петербургом и Ленобластью.

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