В Ленобласти с начала пандемии составили более 17 тысяч протоколов за covid-нарушения

В Ленинградской области ежедневно проверяют соблюдения ограничительных мероприятий для нераспространения COVID-19.

С начала пандемии органы исполнительной власти, полиция и местное самоуправление составили более 17,5 тысячи протоколов о соответствующих нарушениях.

К ежедневным проверкам привлекаются 37 органов региональной исполнительной власти, Роспотребнадзор, полицейские, росгвардейцы и дружинники. Проверяют в организациях дезинфекцию, средства индивидуальной защиты и исполнение других санитарно-противоэпидемических мер.

Пока одни организации штрафуют за несоблюдение правил, в РЖД даже усилили санитарно-противоэпидемические меры в пассажирских электропоездах между Петербургом и Ленобластью.