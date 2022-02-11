Футболиста, пнувшего кота, оштрафовали на миллионы, отстранили от матчей и рекламы. Ему грозит до 5 лет тюрьмы

Английский футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» отстранил от игр защитника Курта Зуму и оштрафовал его на «максимально возможную сумму» в 250 тысяч фунтов стерлингов (25 млн рублей) после публикации видео, где спортсмен пинает своего бенгальского кота.

Ролик выложил британский таблоид The Sun, первоначально кадры опубликовал брат футболиста Йоан Зума в снэпчате. Не смотрите, если не готовы, потому что пнул – это упрощение.

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на проявленную жестокость в отношении животных и создали петицию с призывом привлечь Зуму к ответственности.

После резонанса Британское Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) заявило, что уже разбирается в ситуации в судебном порядке, а полиция английского графства Эссекс начала расследование совместно с зоозащитниками.

В «Вест Хэм Юнайтед» сообщили, что полностью поддерживают расследование RSPCA, а сам Зума сотрудничает со следствием. Спонсоры – Adidas и Vitality – начали отказываться от сотрудничества с Зумой и «Вест Хэм Юнайтед».

А тем временем беременная женщина попала в больницу Пешавара в Пакистане после того, как проткнула себе голову гвоздем. Местный «целитель» заявил, что это поможет ей родить мальчика. Она уже родила трех дочерей, и муж пригрозил бросить ее, если четвертым ребенком тоже окажется девочка.