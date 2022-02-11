Ленобласть увеличила поступления в региональный бюджет на 6,6% в 2021 году

Автор: Сергей Агутин
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Прирост в бюджет в 2021 году отмечен по всем основным доходным статьям. Поступления от налога на прибыль организаций выросли на 5,7%. На доходы физических лиц – на 6%. Акцизы – на 3,8%. На имущество организаций – на 11%.

По словам первого заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов Романа Маркова, также сокращаются недоимки по платежам в бюджетную систему.

За 2021 год общая сумма погашенной недоимки составила 700 млн рублей.

Ранее стало известно, что предприятия Ленобласти из числа малого и среднего бизнеса получат компенсацию расходов, связанных с экспортной деятельностью.

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