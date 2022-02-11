В Волхове пропал 12-летний подросток. «ЛизаАлерт» просит помощи

Автор: Сергей Агутин
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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи в розыске Кирилла Рубанова. С 10 февраля 2022 года о его местонахождении ничего неизвестно.

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Фото: vk.com/lizaalert_piter

Напомним, в социальной сети «Вконтакте» уже давно организована группа поисков Приклонского Владимира Андреевича, пропавшего более трех лет назад. В последний раз его видели весной 2020 года в Санкт-Петербурге.

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07.02.2022 252
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