В Волхове пропал 12-летний подросток. «ЛизаАлерт» просит помощи

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи в розыске Кирилла Рубанова. С 10 февраля 2022 года о его местонахождении ничего неизвестно.

Напомним, в социальной сети «Вконтакте» уже давно организована группа поисков Приклонского Владимира Андреевича, пропавшего более трех лет назад. В последний раз его видели весной 2020 года в Санкт-Петербурге.