В Санкт-Петербурге выбросили очередного енота

Животное побирается по мусоркам и ищет себе пропитание.

В сообществе «Сирин» — помощь птицам и другим диким животным появился пост, автор которого рассказал, что под окнами его дома объявился енот.

Пушистик уже не первый день ходит по округе и ищет себе еду.

Комментаторы отметили, что скорее всего животное выбросили на произвол судьбы, ведь такие случаи в Северной столице не редкость.