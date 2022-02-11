В Санкт-Петербурге выбросили очередного енота

Автор: Александр Селиванов
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Животное побирается по мусоркам и ищет себе пропитание.

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Источник: vk.com/seirenru

В сообществе «Сирин» — помощь птицам и другим диким животным появился пост, автор которого рассказал, что под окнами его дома объявился енот.

Пушистик уже не первый день ходит по округе и ищет себе еду.

Комментаторы отметили, что скорее всего животное выбросили на произвол судьбы, ведь такие случаи в Северной столице не редкость.

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28.01.2022 396
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