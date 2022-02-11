Фото: профессиональные угонщики из Агалатово предстанут перед судом. Иномарки они гнали в Центральную Азию

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, завершено расследование уголовного дела группы профессиональных угонщиков. Перед судом предстанут 35-летний житель Санкт-Петербурга и его подельники 31 и 38 лет. Мужчинам вменяют кражи трех Mitsubishi Outlander и одного Kia Sorento общей стоимостью 8 млн рублей. Иномарки они прятали в гараж во Всеволожском районе и готовили к продаже в Центральной Азии.

Фото: профессиональные угонщики из Агалатово предстанут перед судом. Иномарки они гнали в Центральную Азию фото, Ленинградская область, Всеволожский район, агалатово
Фото: профессиональные угонщики из Агалатово предстанут перед судом. Иномарки они гнали в Центральную Азию фото, Ленинградская область, Всеволожский район, агалатово
Фото: профессиональные угонщики из Агалатово предстанут перед судом. Иномарки они гнали в Центральную Азию фото, Ленинградская область, Всеволожский район, агалатово
Фото: профессиональные угонщики из Агалатово предстанут перед судом. Иномарки они гнали в Центральную Азию фото, Ленинградская область, Всеволожский район, агалатово
Фото: профессиональные угонщики из Агалатово предстанут перед судом. Иномарки они гнали в Центральную Азию фото, Ленинградская область, Всеволожский район, агалатово

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В гараже нашли два угнанных автомобиля, документы на машины, устройства подавления сигналов навигации, рации, регистрационные знаки и 1,5 млн рублей наличными.

Еще один Mitsubishi Outlander успели отправить в Оренбургскую область. Иномарку на подложных номерах нашли и вернули страховой компании. Поиски четвертого украденного автомобиля продолжаются. По данным следствия, машина была продана за рубеж.

Схема работы угонщиков раскрыта. Один из них выбирал цель, предоставлял сообщникам электронные устройства для угонов. Машины вскрывали и перегоняли в Агалатово. Чтобы иномарки не отследили, сигналы спутниковой системы навигации блокировались с помощью специального оборудования.

Ранее ivbg.ru рассказывал о том, как в Ленобласти поймали мужчину в международном розыске, изнасиловавшего свою 16-летнюю дочь.

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