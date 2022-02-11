Спасатели Ленобласти взломали дверь пенсионерки, которая не выходила на связь больше недели

Спасателям поисково-спасательного отряда Тосненского района 11 февраля поступила информация, что пожилая женщина больше недели не выходит на связь.

Спасатели оперативно прибыли на вызов в поселок Стекольный. Они вскрыли дверь при помощи специальных инструментов и проникли внутрь. Там спасатели увидели пенсионерку, лежащую на кровати. Ее передали сотрудникам скорой помощи.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти