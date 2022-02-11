Спасатели Ленобласти взломали дверь пенсионерки, которая не выходила на связь больше недели

Автор: Гузель Галимова
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Спасателям поисково-спасательного отряда Тосненского района 11 февраля поступила информация, что пожилая женщина больше недели не выходит на связь.

Спасатели оперативно прибыли на вызов в поселок Стекольный.  Они вскрыли дверь при помощи специальных инструментов и проникли внутрь. Там спасатели увидели пенсионерку, лежащую на кровати. Ее передали сотрудникам скорой помощи.

Спасатели Ленобласти взломали дверь пенсионерки, которая не выходила на связь больше недели Тосненский район, спасатели, Ленобласть, аварийно-спасательная служба ЛенобластиФото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
Спасатели Ленобласти взломали дверь пенсионерки, которая не выходила на связь больше недели Тосненский район, спасатели, Ленобласть, аварийно-спасательная служба Ленобласти
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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Спасатели Ленобласти взломали дверь пенсионерки, которая не выходила на связь больше недели Тосненский район, спасатели, Ленобласть, аварийно-спасательная служба Ленобласти
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