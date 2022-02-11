В поселках Гончарово и Мичуринское запустили станции очистки сточных вод

Новые модульные станции, запущенные в Выборгском и Приозерском районах, за сутки способны очистить 300 и 400 кубометров воды

Для установки станций понадобился год. Модульные сооружения изготавливаются на заводе и настраиваются индивидуально под исходные параметры сточных вод. При этом объект работает в автоматизированном режиме.

«По региональной программе до 2024 года включительно будет установлено 139 таких станций, из них 108 ― для очистки питьевой воды и 31 ― для очистки сточных вод. 33 уже установлены. Двигаемся дальше», ― отметил генеральный директор ГУП «Леноблводоканал» Сергей Морозов.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе был объявлен Годом Чистой воды. А вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей.