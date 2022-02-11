Более 10 тысяч подростков Петербурга смогут устроиться на работу

Смольный собирается оказать содействие в трудоустройстве молодого поколения.

В этом году около 10 тысяч подростков Петербурга смогут устроиться на работу, а помогут им в этом руководство города. Об этом 10 февраля передает пресс-служба Смольного.

Только за неполный февраль этого года 156 подростков уже начали работать в подростково-молодёжных центрах и Домах молодёжи. Некоторые даже устроились к судебным приставам, в оранжереи, военкоматы и библиотеки. Все они находятся в сопровождении центра «Контакт».

Ребята с подросткового возраста приучаются к труду, пробуют свои силы в разных профессиях. Это способствует формированию личности, совершенствованию умений и навыков. Кроме того, это даёт подросткам возможность заработать свои первые деньги, — рассказал Александр Беглов.