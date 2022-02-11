Люди с избыточным весом лучше защищены от повторного заражения СОVID-19

Израильские специалисты провели исследование, результаты которого показали, что у переболевших коронавирусом пациентов, отличающихся значительным лишним весом, защита от заболевания COVID-19 в будущем будет сильнее, нежели у людей с нормальным телосложением.
О парадоксальных выводах медиков информирует РИА Новости со ссылкой на данные медцентра Шиба (Израиль).
Исследователи пришли к выводу, что лучше других оказались защищены от повторного заражения ковидом переболевшие люди, страдающие ожирением.
— У пациентов с ожирением были более высокий и устойчивый иммунный ответ и защита, чем у пациентов с лишним и нормальным весом, — сообщается в пресс-релизе медцентра.
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Медики отметили, что наивысший уровень антител на протяжении всего периода наблюдения зафиксирован у перенесших COVID-19 пациентов, имеющих индекс массы тела 30 и более, то есть страдающих от ожирения.