В Петербурге посещаемость ТЦ упала почти на 20% из-за covid-ограничений для детей

Почти на 20% снизился трафик в торговых центрах Петербурга после введения запрета на их посещение несовершеннолетних, сообщает РБК.

Больше всего запрет ударил по магазинам детских товаров и общепиту. Несмотря на то, что Смольный уже пообещал снять «детские» ограничения с 14 февраля, участники рынка не рассчитывают на быстрое восстановление трафика.

Но даже если часть «антиковидных» мер отменят, то восстановление трафика не будет быстрым и скачкообразным, выразили мнение эксперты.

Напомним, в Петербурге до 13 февраля включительно несовершеннолетним закрыт вход в зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, а также на досуговые и развлекательные объекты и мероприятия.

В Ленобласти «детские» covid-ограничения действуют до 20 февраля.