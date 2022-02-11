На Apple подали в суд из-за «желейного экрана» в iPad mini 6

Житель Колорадо обратился в суд с коллективным иском. Маркетинг компании он называет мошенничеством.

Житель штата Колорадо Кристофер Брайан подал коллективный иск в окружной суд Северной Калифорнии против Apple.

Он считает, что компания, рекламировавшая iPad mini шестого поколения как устройство с так называемой «желейной прокруткой», обманула пользователей, так как прокрутка работает неравномерно: левая и правая части текста отстают друг от друга.

В иске указано, что Apple знает о некорректной работе функции, но не снимает с продажи iPad (планшет выпустили в сентябре прошло года). Представитель Apple в конце сентября говорил, что такая работа прокрутки нормальна для ЖК-экранов.

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Истец требует вернуть деньги всем американцам, купившим дефектный iPad mini.