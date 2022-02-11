«Опасная находка» на сутки остановила стройку цеха в Кировске

Во время земляных работ на промышленной площадке в Кировском районе Ленобласти обнаружили неразорвавшийся снаряд. Стройку пришлось остановить на сутки.

Снаряд длиной полметра обнаружили сотрудники фирмы-подрядчика во время рытья котлована, снаряд лежал примерно на глубине полутора метров от земли. Сегодня утром, 11 февраля, военные саперы вывезли неразорвавшийся военный снаряд с территории завода сухих строительных смесей «Плитонит» в Кировске.

Фото: 47news

Добавляется, что боеприпас похож на ствол от немецкого реактивного миномета Nebelwerfer — аналога миномета «Катюша», получившего прозвище «Ванюша».

Ранее неразорвавшийся военный снаряд нашли на стройке в Усть-Луге.