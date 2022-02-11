Два большегруза и легковушка столкнулись на КАД у Бугров

Серьезное ДТП произошло в пятницу вечером, 11 февраля, на 27 километре внешнего кольца КАД во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль, фура и «ГАЗель». В результате ДТП пострадал один человек, его передали сотрудникам скорой помощи. На месте работают экстренные службы.

Скрин видео: ДТП и ЧП | СПб, ВК

На месте аварии образовался многокилометровый затор.