Два большегруза и легковушка столкнулись на КАД у Бугров

Автор: Гузель Галимова
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Серьезное ДТП произошло в пятницу вечером, 11 февраля, на 27 километре внешнего кольца КАД во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль, фура и «ГАЗель». В результате ДТП пострадал один человек, его передали сотрудникам скорой помощи. На месте работают экстренные службы.

Два большегруза и легковушка столкнулись на КАД у Бугров Ленобласть, кад, ДТП, Всеволожский район
Два большегруза и легковушка столкнулись на КАД у Бугров Ленобласть, кад, ДТП, Всеволожский район
Два большегруза и легковушка столкнулись на КАД у Бугров Ленобласть, кад, ДТП, Всеволожский район
Два большегруза и легковушка столкнулись на КАД у Бугров Ленобласть, кад, ДТП, Всеволожский район
Скрин видео: ДТП и ЧП | СПб, ВК

На месте аварии образовался многокилометровый затор.

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