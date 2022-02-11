Северное сияние запечатлели на фото под Петербургом

Пользователи делятся кадрами авроры, посетившей Петергоф. В этот раз явление получилось особенно насыщенным.

Наблюдать северное сияние автору фото посчастливилось в минувший вечер. Как пишет пользователь, ярко-зеленые волны в небе наблюдали рядом с Петергофом.

В комментариях к фото некоторые петербуржцы жалуются, что понаблюдать за редким явлением уезжали в более северные места нашей страны, а тут оно появилось почти над их домами.