Северное сияние запечатлели на фото под Петербургом

Пользователи делятся кадрами авроры, посетившей Петергоф. В этот раз явление получилось особенно насыщенным.
Наблюдать северное сияние автору фото посчастливилось в минувший вечер. Как пишет пользователь, ярко-зеленые волны в небе наблюдали рядом с Петергофом.
В комментариях к фото некоторые петербуржцы жалуются, что понаблюдать за редким явлением уезжали в более северные места нашей страны, а тут оно появилось почти над их домами.
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10.02.2022 155