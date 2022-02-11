Жители нескольких районов Выборга 17 и 18 февраля останутся без электричества

Пресс-служба «ЛОЭСК» сообщает о проведении ремонтных работ на нескольких участках электросетей города в ближайшие два дня.

Информация об этом появилась в паблике Мой город Выборг 11 февраля.

Так, подачу электроэнергии временно прекратят по следующим адресам:

17.02.2022 г. с 09-00 до 13-00 (произвести ТО 1С-0,4 в ТП-342) по адресу: г. Выборг, ул. Тополей д. 21, 23, 25, 35-37, 39, 41; ул. Светлая д. 8; ул. Травяная д. 25.

17.02.2022 г. с 13-00 до 17-00 (произвести ТО 2С-0,4 в ТП-342) по адресу: г. Выборг, ул. Травяная д. 11, 13.

18.02.2022 г. с 09-00 до 13-00 (зачистка, смазка, протяжка контактных соединений в ШРН-85) по адресу: г. Выборг, Ленинградское шоссе д. 10, 10А; ул. Куйбышева д. 7.