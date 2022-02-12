Будет штормить: в Санкт-Петербурге в субботу ожидается усиление ветра

Спасатели просят местных жителей и гостей города быть осторожными.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в город 12 февраля придет непогода. Ожидается порывистый ветер до 15 м/с.
По этой причине необходимо быть осторожными в связи со сложными погодными условиями. Жителей просят убрать вещи с балконов, закрыть окна, поставить машины в гараж или подальше от деревьев. На улице следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
В свою очередь автолюбителям важно быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать скоростной режим.
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11.02.2022 156