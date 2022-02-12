Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 2366 новых зараженных COVID-19 на 12 февраля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 2366 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 12 февраля.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+45), Пикалёво (+37), Ефимовский (+9), Бор (+3), Анисимово (+1), Зиновья Гора (+1), Большой Двор (+3), Климово (+1), Сёгла (+1), Сомино (+4), Совхозный (+4).

Волосовский район: Волосово (+38), Каложицы (+1), Кикерино (+6), Бегуницы (+5), Сумино (+7), Курковицы (+1), Извара (+3), Сельцо (+2), Ястребино (+1), Терпилицы (+6), Зимитицы (+1), Торосово (+4), Курск (+1), Большой Сабск (+4), Беседа (+2), Большая Вруда (+3), Анташи (+2), Губаницы (+1), Молосковицы (+1), Клопицы (+5), поселок Калитино (+2), деревня Калитино (+3), Будино (+4), Зябицы (+1), Ославье (+1), Канаршино (+1), Ямки (+1), Липовая Гора (+1), Рабитицы (+1).

Волховский район: Волхов (+17), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+2), Иссад (+1).

Всеволожский район: Мурино (+52), Всеволожск (+149), Кудрово (+61), Янино-1 (+22), Новое Девяткино (+17), Разметелево (+3), поселок Щеглово (+6), деревня Щеглово (+1), Сертолово (+73), Осельки (+4), Кузьмоловский (+8), Ваганово (+4), Лиголамби (+1), им. Морозова (+29), Старая (+14), Вартемяги (+14), Токсово (+24), Романовка (+26), Бугры (+20), Агалатово (+22), Юкки (+2), им. Свердлова (+20), Лесное (+4), Красная Заря (+2), Ириновка (+2), Дубровка (+19), Мяглово (+1), Бор (+1), м. Дунай, СНТ «Баррикада» (+1), Дунай СНТ (+2), Павлово (+1), Углово (+3), Корнево (+5), Аро (+1), Хапо-Ое (+1), Рахья (+7), Лупполово (+5), Новое Токсово (+1), Ненимяки (+7), Манушкино (+1), Мистолово (+1), Стеклянный (+2), Кальтино (+5), Екатериновка (+2), Дранишники (+1), Касимово (+3), Кирполье (+1), Малые Пороги (+1), Малый Петербург (+1), Елизаветинка (+3), Каменка (+1), Заводской (+3), Бриллиант (+1), Скотное (+1), Ладожское Озеро (+3), Блудное (+1), Варзолово (+1), Лесколово (+13).

Выборгский район: Выборг (+159), Перово (+1), Глебычево (+1), Гончарово (+1), Первомайское (+3), Рощино (+8), Советский (+15), Селезнево (+4), Лужайка (+1), Светогорск (+21), Поляны (+2), Приморск (+14), Коробицыно (+3), Каменногорск (+14), Сосновый Бор (+2), Соколинское (+5), Лосево (+4), Каменка (+2), Красносельское (+1), Яшино (+1), Кравцово (+1), Пруды (+1), Лесогорский (+9), Отрадное (+1), Большое поле (+2), Токарево (+2), Высоцк (+3), Лебедевка (+1), Дятлово (+1), Пески (+2), Возрождение (+3), Кузьминское (+1), СНТ Березовая роща (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+86), Тайцы (+5), Большие Тайцы (+1), Никольское (+2), Кобралово (+2), Меньково (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+10), Вырица (+9), Пудомяги (+1), Малое Верево (+5), Терволово (+1), Коммунар (+17), Покровская (+1), Белогорка (+2), Шпаньково (+1), Малые Колпаны (+1), Елизаветино (+2), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+2), Романовка (+2), Сяськелево (+3), Дружная Горка (+5), Семрино (+1), Новосиверская (+1), Торфяное (+1), Вайя (+1), Пригородный (+1), Горки (Веревское сельское поселение) (+4), Кобринское (+1), Руссолово (+1), Прибытково (+1), Малое Замостье (+1), Таровицы (+1), Мута-Кюля (+1), Пудость (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+12), Большая Пустомержа (+1), Вистино (+2), Ивангород (+1).

Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+117), Будогощь (+24), Пчевжа (+2), Городище (+1), Горчаково (+1), Грабково (+2), Кусино (+4).

Кировский район: Кировск (+25), Шлиссельбург (+9), Отрадное (+2), Приладожский (+10), Назия (+4), Старая Малукса (+1), Павлово (+3), Путилово (+3), Новый Быт (+2), Мга (+4).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+70), Свирьстрой (+1), Алеховщина (+1), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+1), Янега (+2), Шамокша (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+7), Низино (+4), Русско-Высоцкое (+4), Аннино (+9), ТСН » Южные Высоты» (+1), Новогорелово (+10), Иннолово (+1), Велигонты (+1), Большая Ижора (+9), Горбунки (+19), Лаголово (+2), Шепелево (+1), Оржицы (+1), Мурилово (+1), Виллози (+16), Пеники (+1), Лопухинка (+2), Разбегаево (+1), Мухоловка (+1), Кипень (+1), Пикколово (+1), Кавелахта (+1), Сойкино (+3), Яльгелево (+1), Рюмки (+1), Алакюля (+2), КП Дудергоф (+1), Малое Карлино (+2).

Лужский район: Луга (+38), Заклинье (+5), Осьмино (+3), Оредеж (+1), Володарское (+1), Жельцы (+1), Волошово (+2), Ретюнь (+5), Скреблово (+1), Домкино (+1), Саба (+1), Почап (+3), Пансионат «Зеленый Бор» (+1), Шильцево (+1).

Подпорожский район: Винницы (+3), Никольский (+5), Подпорожье (+23), Вознесенье (+2), Важины (+5), Курпово (+1).

Приозерский район: Приозерск (+49), Сосново (+4), Петровское (+2), Снегиревка (+6), Соловьевка (+1), Кузнечное (+1), Плодовое (+2), Суходолье (+1), Ромашки (+1), Запорожское (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+86), Загривье (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+140), Бор (+1), Мелегежская Горка (+1), Пашозеро (+1), Шугозеро (+7), Цвылёво (+1), Заболотье (+1).

Тосненский район: Нурма (+8), Тосно (+45), Тельмана (+18), Никольское (+36), Ульяновка (+5), Лисино-Корпус (+2), Новолисино (+4), Тарасово (+1), Трубников Бор (+2), Федоровское (+2), Форносово (+5), Сельцо (+8), Любань (+7), Ушаки (+3), Красный Бор (+5), СНТ Подводник массива Рубеж (+1), Горки (+1), Поги (+1), Чудской Бор (+1), Новинка (+1), Кастенская (+1), Войскорово (+1).