На Европейской части России 14 февраля будет романтичная погода

Наружный воздух прогреется от теплоты сердец влюбленных.

На всей территории Европейской России 14 февраля ожидается весенняя погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут РИА Новости.

По его словам, в Москве температура воздуха будет на 8 °C выше нормы, в Санкт-Петербурге — на 9 °C.

Он добавил, что погода будет соответствовать концу марта.