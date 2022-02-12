Ребенок пострадал в ДТП под Тосно

Мальчик был доставлен в больницу с переломом.

По информации правоохранительных органов, на 603-м километре платной федеральной трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе произошло столкновение кроссовера Kia Sportage с грузовиком.

Помощь медиков понадобилась 10-летнему мальчику. У ребенка диагностировали перелом челюсти средней тяжести.

По факту произошедшего будет проведена проверка.