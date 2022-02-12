В Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности из-за погоды

Штормить в Северной столице будет почти сутки.

По информации телеграм-канала Питер Live, в городе объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за погодных условий.

С 18 часов 12 февраля до 14 часов 13 февраля в городу ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с, а также налипание мокрого снега.

По этой причине необходимо быть осторожными в связи со сложными погодными условиями. Жителей просят убрать вещи с балконов, закрыть окна, поставить машины в гараж или подальше от деревьев. На улице следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.