16-летней студентке из Кингисеппа грозит уголовное дело за чужие откровенные снимки на ее телефоне

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В Кингисеппе студенты могут оказаться фигурантами уголовного дела. Молодой человек по просьбе подруги заглянул в душевую и сделал снимки двух студентов пока те принимали душ.

Об инциденте стало известно 47news. По данным портала, процесс гигиенических процедур двух студентов попал на кадры другого учащегося колледжа. Тайную фотосессию он провел по просьбе своей подруги.

Фотографии и видеоматериалы молодой человек отправил «заказчице» на телефон. Та, в свою очередь, поделилась с подружками. В результате откровенные снимки облетели чуть ли не весь колледж, в том числе и преподавателей. Внимание к ситуации со стороны правоохранительных органов не заставило себя долго ждать.

По факту проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Статья, которую могут применить к 16-летней студентке и ее подельнику — 137 УК РФ, которая предполагает штраф до 200 тысяч рублей, а также лишение свободы до двух лет. Оба участника интим-сговора достигли возраста уголовной ответственности — им по 16 лет.

Вам будет интересно
16-летней студентке из Кингисеппа грозит уголовное дело за чужие откровенные снимки на ее телефоне студенты, откровенные фото, Кингисепп
В Петербурге таксист покинул машину на полном ходу, спасаясь от пассажира с ножом
Буйный клиент продолжил движение в пустом автомобиле до ближайшего препятствия. В Кировском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, угрожавшего водителю такси расправой. Конфликт,...
13.02.2022 83
Автор