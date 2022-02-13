Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 2733 новых зараженных COVID-19 на 13 февраля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 2733 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 13 февраля.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+56), Пикалёво (+20), Ефимовский (+4), Бор (+5), Большой Остров (+1), Большой Двор (+5), Сельхозтехника (+1).

Волосовский район: Волосово (+24), Каложицы (+2), Кикерино (+2), Бегуницы (+8), Сумино (+3), Курковицы (+3), Извара (+2), Сельцо (+9), Хотыницы (+1), Терпилицы (+3), Зимитицы (+1), Торосово (+9), Курск (+1), Большой Сабск (+1), Беседа (+1), Большая Вруда (+2), Ущевицы (+2), Губаницы (+1), д. Котино (+1), Клопицы (+4), Озёра (+1), п. Калитино (+7), деревня Калитино (+2), Жилгородок (+1), Голубовицы (+1), Смердовицы (+1), Большое Тешково (+1), Курголово (+1), Редкино (+1).

Волховский район: Волхов (+60), Сясьстрой (+1), Колчаново (+1), Усадище (+1), Бабино (+1), Весь (+1).

Всеволожский район: Мурино (+60), Всеволожск (+79), Кудрово (+86), Янино-1 (+9), Новая Проба (+1), Новое Девяткино (+10), Разметелево (+2), Энколово (+1), пос. Щеглово (+8), д. Щеглово (+2), Сертолово (+80), Кузьмоловский (+15), пгт. им. Морозова (+14), Ковалево (+1), Старая (+15), Вартемяги (+5), Токсово (+2), Борисова Грива (+2), Романовка (+14), Бугры (+23), Гарболово (+2), Агалатово (+11), пгт. им. Свердлова (+22), Лесное (+2), Капитолово (+1), Дубровка (+12), Суоранда (+1), м. Дунай, СНТ «Баррикада» (+1), Дунай СНТ «Русский дизель» (+1), Павлово (+2), Углово (+3), Бернгардовка (+1), п/ст Корнево (+2), Хапо-Ое (+3), Рахья (+5), Куйвози (+3), Карьер-Мяглово (+1), Лупполово (+2), Рапполово (+1), Ненимяки (+1), Заневка (+1), Верхние Осельки (+6), Мистолово (+1), Стеклянный (+1), Кирпичный Завод (+1), Порошкино (+2), ДНП «Дружное» (+1), Тавры (+4), ДНП Рыжики (+1), Токкари (+1), Грибное (+2), Дранишники (+1), Касимово (+1), Канисты (+1), Елизаветинка (+1), Плинтовка (+1), Заводской (+2), СНТ Дружное-4 (+1), Варзолово (+1), СНТ Пальмира (+1), массив Лесколово, тер. СНТ Путеец (+1), Лесколово (+8).

Выборгский район: Выборг (+81), Победа (+2), Глебычево (+1), Первомайское (+3), Рощино (+12), Советский (+13), Селезнево (+2), Лужайка (+1), Светогорск (+11), Поляны (+1), Приморск (+32), Коробицыно (+2), Каменногорск (+17), Красный Сокол (+2), Цвелодубово (+1), Соколинское (+1), Семиозерье (+1), Лосево (+2), Приветнинское (+2), Ильичёво (+6), Кравцово (+3), Кирилловское (+2), Пруды (+1), Ленинское (+6), пгт. Лесогорский (+4), Отрадное (+1), Большое поле (+2), Климово (+1), Вещево (+1), Михалёво (+1), Токарево (+2), Высоцк (+4), Токарево (+2), Дятлово (+1), Возрождение (+8).

Гатчинский район: Гатчина (+156), Тайцы (+3), Рождествено (+2), Суйда (+4), массив Тайцы, СНТ Огонек; СНТ Лесное (+1), Большево (+1), Никольское (+1), Никольское (+3), Кобралово (+6), Меньково (+1), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+6), Сиверский (+31), Холоповицы (+1), Вырица (+10), Пудомяги (+2), Верево (+1), Малое Верево (+8), СНТ Зайцево (+1), Дивенский (+2), Батово (+3), Коммунар (+27), Белогорка (+4), д. Ивановка, Пудостьское с/п (+2), Большое Рейзино (+1), Малые Колпаны (+3), Большие Колпаны (+10), Химози (+2), Елизаветино (+8), Лампово (+6), Старые Низковицы (+1), Новый Свет (+5), Старосиверская (+3), Сяськелево (+2), Дружная Горка (+3), Новые Черницы (+1), Сусанино (+6), Семрино (+3), Выра (+1), Карташевская (+2), Выра (+1), Нижняя (+3), Мины (+2),Черново (+1), Лукаши (+1), Тойворово (+2), Александровка (+1), Парицы (+2), Вайя (+2), Питкелево (+1), Руссолово (+1), Кобрино (+3), Прибытково (+2), Коммолово (+1), Малое Замостье (+1), Пудость (+7).

Кингисеппский район: Кингисепп (+55), Усть-Луга (+4), Кингисеппский (+2), Малый Луцк (+2), Большой Луцк (+3), Коммунар (+1), Большое Кузёмкино (+3),Косколово (+1),промзона Фосфорит (+1),Кикерицы (+1),Фалилеево (+1),Керстово (+1),Ивангород (+13).

Киришский район: Глажево (+4), Кириши (+224), Бестоголово (+1), Будогощь (+11),Пчевжа (+5), Пчева (+1), Тихорицы (+2), Бор (+1), Луг (+1), Борутино (+1).

Кировский район: Кировск (+39), Шлиссельбург (+22), Отрадное (+44), Приладожский (+4), Назия (+6), Павлово (+6), Шум (+4), Массив Грибное: СНТ Грибное; СНТ Кировчанин (+1), Мга (+3).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+45), Свирьстрой (+1), Алеховщина (+4), Старая Слобода (+1), Имоченицы (+1), Шамокша (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+5), Низино (+43), Русско-Высоцкое (+8), Аннино (+6), Новогорелово (+14), Ропша (+2), Гостилицы (+1),Большая Ижора (+8), Горбунки (+3), Лаголово (+12), Шепелево (+1), Оржицы (+6), Келози (+4), Владимировка (+1), Гора-Валдай (+1), Жилгородок (+1), Куттузи (+1), Виллози (+3), Пеники (+1), Лебяжье (+15), Разбегаево (+2), Мухоловка (+2), Малые Горки (+1), Копорье (+3), Телези (+1), Кипень (+5), Форт Красная Горка (+1), Лангерево (+1), Городское (+1), Малое Карлино (+3).

Лужский район: Луга (+20), Торковичи (+2), Заклинье (+2), Толмачёво (+2), Володарское (+2), Ретюнь (+4), Заполье (+1).

Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+2), Подпорожье (+71), Вознесенье (+1), Важины (+11), Красный Бор (+2).

Приозерский район: Приозерск (+27), Сосново (+4), Снегиревка (+2), Мельниково (+1), Запорожское(+1), Кузнечное (+1), Плодовое (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+89), Загривье (+2), Овсище (+9), Старополье (+3), Монастырёк (+1), Куреши (+3).

Тихвинский район: Тихвин (+215), Бор (+2), Шуйга(+1), Пашозеро (+1), Шугозеро (+8), Цвылёво (+2).

Тосненский район: Нурма (+11), Тосно (+54), Тельмана (+25), Никольское (+46), Ульяновка (+9), Лисино-Корпус (+1), Новолисино (+1), Тарасово (+2), Федоровское (+7), Форносово (+6), Сельцо (+21), Любань (+15), п. Любань (+1), Рябово (+2), пос. Ушаки (+5), с. Ушаки (+2), пгт. Красный Бор (+8), СНТ «СОКОЛ-1», массива «НИКОЛЬСКОЕ» (+2).