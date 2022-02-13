При реконструкции Биржевого моста в Петербурге с высоты сорвался рабочий

В Петербурге при выполнении работ на Биржевом мосту с рабочим произошел несчастный случай.

К месту происшествия прибыли все возможные экстренные службы: пожарные, полицейские, а также врачи скорой помощи. Как поделились очевидцы в социальных сетях, пострадавшего погрузили в машину реанимации, однако с госпитализацией по неизвестной причине не спешили.

Уезжать она не торопилась, видимо, не настолько все страшно, – пишет автор фото.