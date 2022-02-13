В ЛДПР опровергли слухи о смерти Владимира Жириновского

Общественность продолжает обсуждать недавнюю госпитализацию Владимира Жириновского с подтвержденным коронавирусом и выдвигать разные версии.

Либернально-демократическая партия разослала своим однопартийцам разъяснения насчет ложных звонков неизвестных о якобы смерти их лидера Владимира Жириновского.

Во фракции сообщают, что информация эта «ложная и безосновательная». Об этом со ссылкой на замруководителя Центрального аппарата ЛДПР, депутата Госдумы Сергея Каргинова в воскресенье, 13 февраля, сообщает РИА Новости.

О госпитализации Владимира Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что у него обнаружили коронавирус. Позже стала появляться противоречивая информация о состоянии политика. Также в больницу ранее попал другой политик — Геннадий Зюганов.