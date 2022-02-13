У переболевших «омикроном» россиян нашли черный грибок

У пяти россиян, перенесших омикрон-штамм, врачи обнаружили мукормикоз, который способен вызвать мучительную смерть.

Об этом стало известно порталу ДокторПитер 13 февраля, в воскресенье.

Черный грибок был найден у пациентов, переболевших омикрон-штаммом коронавируса в Нижегородской области. Это осложнение ранее также находили у тех, кто перенес другие вариации ковида.

Медики на данный момент продолжают изучать недуг, но они уже знают, как его лечить. По словам главврача больницы, где были зафиксированы подобные случаи, больные сперва принимают противогрибковые лекарства, затем отправляются на операцию. После хирургического вмешательства продолжается медикаментозная терапия.

ДокторПитер. Заболевание характеризуется тем, что внутри и вокруг кровеносных сосудов растет «паутина», представляющая собой длинную ветвящуюся нитевидную структуру грибка. В результате болезнь поражает челюстно-лицевые пазухи, головной мозг, глаза, кости, кожу, желудочно-кишечный тракт, почки, сердце, печень, селезенку, — пишет