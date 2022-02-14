Видео: ранняя оттепель разбудила медведей в «Велес»

Аномально теплая для февраля погода, которая стоит в Петербурге и Ленобласти уже неделю, разбудило косолапых обитателей центра реабилитации диких животных «Велес».

Медведи Хвостик и Носик вышли «на разведку», а поняв, что весна еще не наступила, послушно вернулись в свою берлогу.

«Это оттепель, идите спите. Это не весна. Если их сейчас покормить, то они могут проснуться насовсем и больше не уснуть повторно», — отметил один из сотрудников центра.

Ранее центр помощи диким животным «Велес» спас цирковых зверей из Воронежа – медведицу Лапушку, енота Сему и камерунского козла Тумана.