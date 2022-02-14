В поселке имени Тельмана задержали организаторов азартных игр

В Тосненском районе Ленобласти полиция задержала двоих подозреваемых в организации незаконной игорной деятельности.
По версии следствия, 46-летняя женщина и 52-летний мужчина в квартире одного из домов на улице Квартальной в поселке имени Тельмана оборудовали подпольный зал для проведения азартных игр. Полиция изъяла шесть персональных компьютеров и три игровых автомата.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.
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