В поселке имени Тельмана задержали организаторов азартных игр

В Тосненском районе Ленобласти полиция задержала двоих подозреваемых в организации незаконной игорной деятельности.

По версии следствия, 46-летняя женщина и 52-летний мужчина в квартире одного из домов на улице Квартальной в поселке имени Тельмана оборудовали подпольный зал для проведения азартных игр. Полиция изъяла шесть персональных компьютеров и три игровых автомата.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.