Подробности: в Мурино задержали серийного вора-лифтера

Ранее ivbg.ru рассказывал, что во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался забрать у застрявшей в лифте девушки телефон.

Он действовал по следующей схеме: с помощью специального ключа останавливал лифт, представлялся работником аварийной службы, немного отжимал двери и просил застрявшего пассажира передать ему телефон якобы для того, чтобы подсветить пространство фонариком и выяснить причины поломки механизма. А далее забирал телефон и скрывался.

Но все когда-нибудь заканчивается. Задержанный уже признался в 15 эпизодах, совершенных в Ленобласти и Петербурге. К слову, сбывал он технику на улице за 7 тысяч.