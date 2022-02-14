Правила получения медсправки для водителей изменятся в России

Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал о новых правилах получения медицинской справки для некоторых водителей, вступающих в силу в марте.

Как рассказал эксперт, новые правила получения медсправки будут касаться только тех водителей, которые лишись удостоверения за пьяное вождения или отказались от прохождения медосвидетельствования. Так, с марта, прежде чем вернуть права, им придется обязательно сдавать анализы.

Солдунов отметил, что для автомобилистов, которые не допускают грубых нарушений ПДД, принципиальных изменений нет. Однако он уточнил, что если врач на комиссии обнаружит у кандидата в водители признаки наркомании или хронического употребления алкоголя, то его могут заставить сдавать анализы.

Известия. – Речь о клинических признаках: приходит человек, и если врач видит, что у него руки трясутся или руки исколоты, то такого человека могут отправить сдавать анализы, – уточнил специалист, его цитирует издание

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Кроме того, согласно приказу Минздрава России, теперь в справке будет специальный пункт, указывающий на причину проведения медицинского освидетельствования (в связи с возвратом водительского удостоверения или нет).