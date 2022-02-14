Пьяного жителя Ленобласти сняли с авиарейса за дебош

По информации ivbg.ru, в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Волгограда обратился диспетчер. Он сообщил о том, что на борту самолета требуются сотрудники полиции.

Представители авиаперевозчика решили снять с рейса 41-летнего жителя Ленинградской области в связи с нарушением правил поведения на воздушном транспорте.

Находясь на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вел себя неадекватно, не реагировал на вопросы, не мог предъявить удостоверяющие личность документы. Дебоширу грозит арест на срок до 15 суток.