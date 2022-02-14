Пьяного жителя Ленобласти сняли с авиарейса за дебош

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Волгограда обратился диспетчер. Он сообщил о том, что на борту самолета требуются сотрудники полиции.

Представители авиаперевозчика решили снять с рейса 41-летнего жителя Ленинградской области в связи с нарушением правил поведения на воздушном транспорте.

Находясь на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вел себя неадекватно, не реагировал на вопросы, не мог предъявить удостоверяющие личность документы. Дебоширу грозит арест на срок до 15 суток.

Вам будет интересно
Пьяного жителя Ленобласти сняли с авиарейса за дебош Ленинградская область
0
Автор